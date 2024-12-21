إصدار اول تأشيرة دخول للسعودية من بورتسودان وبدء استقبال الطلبات

افتتح وزير الخارجية السوداني، الدكتور علي الشريف، ومعالي نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، أعمال المكتب القنصلي لسفارة المملكة العربية السعودية في مدينة بورتسودان. وتم طباعة أول تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية للمواطن السوداني البروفيسور صلاح فرج الله، إيذانًا بانطلاق العمل الرسمي في المكتب.

وأعلن السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أن المكتب القنصلي سيبدأ استقبال طلبات المواطنين السودانيين مع بداية الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، مؤكداً جاهزية المركز لاستقبال الطلبات المتعلقة بالتأشيرات وكروت العمل.

آخيراً .. تحديد موعد بدء العمل بالسفارة السعودية في السودان

وأضاف السفير في تصريحاته: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وقفت هذا المساء على الاستعدادات لافتتاح مركز التأشيرات بسفارة المملكة في بورتسودان، بانتظار طاقم المركز المتوقع وصوله يوم 25 ديسمبر الجاري، وبعون الله سيبدأ المركز أعماله بنهاية الأسبوع الأول من يناير 2025م”.

ويُعد افتتاح هذا المكتب خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والسودان، كما يشكل فرصة تسهيلية للسودانيين الراغبين في السفر إلى المملكة سواء للعمل أو الزيارة.

سودافاكس