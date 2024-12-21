أستون فيلا يهزم السيتي بهدفين

واصل مانشستر سيتي عجزه عن الخروج من كبوته، ليسقط من جديد خارج أرضه (1-2) على يد أستون فيلا، السبت، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثنائية أستون فيلا جاءت عن طريق جون دوران ومورجان روجرز في الدقيقتين 16 و65، بينما سجل فيل فودين هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 90+3.

الانتصار منح أستون فيلا فرصة تجاوز السيتي والقفز للمركز الخامس بوصوله للنقطة 28، فيما تراجع الفريق السماوي للمرتبة السادسة برصيد 27 نقطة.

وواصل السيتي، حامل اللقب في المواسم الـ4 الأخيرة بالبطولة، نتائجه السلبية، بعدما تلقى خسارته التاسعة في آخر 12 مباراة بكافة المسابقات.وباتت هذه الخسارة هي السادسة لمانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3.

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