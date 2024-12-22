منزل إسماعيل الأزهري.. احتفالاً بالذكرى ٦٩ للاستقلال المجيد ذلكم الشرف الباذخ

من جوار منزل الرمز السيد إسماعيل الأزهري، رمز النضال الوطني والذي تشرف برفع علم الاستقلال نستذكر بفخر تضحيات أجدادنا وبطولاتهم التي مهّدت الطريق نحو وطن حر ومستقل ..

تعرض منزل إسماعيل الأزهري للنهب والتخريب من قبل مليشيا آل دقلو الإرها_بية التي تحارب كل رمز وطني .

فالتقطت حكومة ولاية الخرطوم القفاز بالتعاون مع القوات المسلحة فأهلا المنزل الرمز وأكملت المؤسسة التعاونية الوطنية اللوحة فوضعت كلمات شامخة ” الجيش عرين الأبطال ، الجيش حامي الاستقلال” ، تأكيدًا على دور قواتنا المسلحة في حماية سيادة الوطن وكرامته فهو صاحب القدح المعلى في تحقيقه .

عهدا ووعدا نبذله ” سنواصل المسيرة، وفاءً لعهد الأجداد.” – أمدرمان – الذكرى ٦٩ للإستقلال .

إعلام القوات المسلحة