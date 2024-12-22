إتفاق بين صحة الخرطوم والجامعة الإسلامية على إعادة مستشفاها للخدمة وتدريب الطلاب

تعهدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بتضمين مستشفى الجامعة الاسلامية في برنامج إعادة إعمار القطاع الصحي التي تعمل عليها الوزارة في المرحلة الحالية، فضلا عن استيعاب طلاب الجامعة في المواعين التدريبية بالمستشفيات بوزارة الصحة والمشارح بعد إعادة تهيئتها وعملها بالطاقة القصوى، وذلك خلال اللقاء الذي تم بين دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة والبروفيسور محجوب عبد الله حامد وكيل جامعة أم درمان الإسلامية اليوم بمقر الجامعة بام درمان.

وأحاط البروفيسور مدير عام وزارة الصحة علما بأقسام الجامعة العاملة وكلياتها والتوسع الذي شهدته الجامعة في السنوات الأخيرة، والخطة التي اتخذتها الجامعة لتلافي تداعيات الحرب والاستمرار في المسار الأكاديمي للطلاب وعقد الامتحانات بمراكز داخل وخارج البلاد.