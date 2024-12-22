اكتمال الترتيبات .. ٣٤٣٦٤٤ طالبا وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام ٢٠٢٣

أكدت وزارة التربية والتعليم إكتمال كافة استعدادها لامتحانات الشهادة السودانية المزمع عقدها في ٢٨ ديسمبر٢٠٢٤ والمؤجلة من العام ٢٠٢٣ حيث بلغ عدد الطلاب الممتحنين ٣٤٣٦٤٤ طالبا وطالبة في٢٣٠٠ مركز امتحان داخل وخارج السودان منهم ١٢٠٧٢٤ الف طالبا وفدوا من ولايات غير آمنه.

وذكر الدكتور أحمد خليفة عمر وزير التربية والتعليم المفوض في التنوير الاسبوعي لوزارة الثقافة والاعلام الذي تنفذه وكالة السودان للانباء اليوم بقاعة رئاسة الشرطة بورتسودان للحديث حول الترتيبات لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة ذكر ان كل أرقام الجلوس وصلت للمراكز ما عدا ولاية الخرطوم متوقعا وصول الأرقام خلال اليوم، عازيا التأخير لازدياد عدد الطلاب، مضيفا ان هنالك عدد من أرقام الجلوس الاحتياطي وعدد مركزين اضافيين في عطبرة والدامر للوافدين حتى الجمعة ٢٧ ديسمبر.

وقال إن الوزارة مستعدة لأي أرقام إضافية للولايات من ١٠٠ رقم – ٢٠٠ ليتمكن كل طالب من الحصول على رقم جلوس.

واضاف الوزير أن عدد الطلاب خارج السودان بلغ ٤٦٥٥٣ منهم ٢٧ الف طالبا في جمهورية مصر بعدد ٥٩ مركزا منها ٢٧ مركزا في مصر، مشيرا الى ان نسبة الطلاب الذين سجلوا للامتحانات في ٢٠٢٣ بلغت نسبتهم ٨٣ ٪ بينما نسبة الطلاب الوافدين بلغ ٣٥٪

وأوضح الوزير أن نسبة الطلاب الذين سجلوا قبل الحرب كان عددهم ٥١٣ الفا.

واكد الوزير أن الوزارة تمتلك كل معلومات الممتحنين وولاياتهم ومدارسهم داخل وخارج السودان.