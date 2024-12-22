سياسية
صحة الخرطوم: حريصون على افتتاح صيدلية للدواء الدائري بكل مستشفى
أكد دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم حرص الوزارة على وجود صيدلية للدواء الدائري لكل مستشفى بالمستشفيات العاملة بالمناطق الآمنة تأكيداً لأهمية التوسع في الخدمة الدوائية، لافتا إلى أن ذلك مطلب شعبي وسند للقطاع في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد في وقت اعلن فيه صندوق الدواء الدائري عن اتجاهه لرفع الوفرة من ٥٠% إلى ٧٥% كما ونوعا خلال خطة العمل في الربع الأول من العام المقبل.
جاء ذلك خلال عرض خطة وموازنة الصندوق للعام ٢٠٢٥ امام مجلس الإدارة برئاسة مدير عام وزارة الصحة وحضور مدير عام وزارة المالية وأعضاء المجلس.
وثمنت مدير عام وزارة المالية جهود ادارة صندوق الدواء الدائري للاستمرار في تقديم الخدمة برغم خسارة الصندوق للمخزون الاستراتيجي منذ اندلاع الحرب، ووعدت باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتمويل الصندوق للاستمرار في الخدمة.
من جانبها أعلنت دكتورة إسراء عزالدين عباس العطا مدير صندوق الدواء الدائري عن خطة لمواكبة الانفتاحات وزيادة المنافذ بالمناطق الآمنة بولاية الخرطوم، وعمل مخزون استراتيجي من أدوية الطوارئ والتخدير والادوية المنقذة للحياة فترة اقلاها (٣) أشهر، فضلا عن فتح منافذ خارجية في المناطق ذات التردد العالي لتغطية الحاجة الدوائية المجتمعية، فيما أشارت إلى أن الصندوق يوفر أدوية الأمراض المزمنة بفارق سعر يصل ٣٠%من السوق ومستهلكات غسيل الكلى بنسبة٥٠%، وطلبت د. إسراء أثناء وضعها موازنة الصندوق منضدة المجلس للإجازة بزيادة رأس المال للقدرة على تحمل التكلفة التشغيلية ومواكبة التوسع لرفع نسبة الوفرة الدوائية.
سونا