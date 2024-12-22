صحة الخرطوم: حريصون على افتتاح صيدلية للدواء الدائري بكل مستشفى

أكد دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم حرص الوزارة على وجود صيدلية للدواء الدائري لكل مستشفى بالمستشفيات العاملة بالمناطق الآمنة تأكيداً لأهمية التوسع في الخدمة الدوائية، لافتا إلى أن ذلك مطلب شعبي وسند للقطاع في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد في وقت اعلن فيه صندوق الدواء الدائري عن اتجاهه لرفع الوفرة من ٥٠% إلى ٧٥% كما ونوعا خلال خطة العمل في الربع الأول من العام المقبل.