مواجهات قوية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد

تتواصل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، مباريات خليجي 26 بإقامة مباراتي الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

ويواجه منتخب السعودية نظيره البحريني في قمة مرتقبة، فيما يخوض منتخب اليمن مباراة صعبة ضد بطل النسخة الماضية العراق.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه ليفربول مضيفه توتنهام هوتسبير في اختبار قوي للمتصدر بقيادة نجمه المصري محمد صلاح.

وفي الدوريات العربية، تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى ديربي الدوري التونسي بين الترجي والنادي الإفريقي.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا، حين يلتقي الأهلي المصري مع شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024:

كأس الخليج:

العراق – اليمن (17:25 بتوقيت السعودية و16:25 بتوقيت مصر)

السعودية – البحرين (20:30 بتوقيت السعودية و19:30 بتوقيت مصر)

دوري أبطال إفريقيا:

الأهلي – شباب بلوزداد (19:00 بتوقيت السعودية و18:00 بتوقيت مصر)

الدوري الإنجليزي الممتاز:

إيفرتون – تشيلسي (17:00 بتوقيت السعودية و16:00 بتوقيت مصر)

مانشستر يونايتد – بورنموث (17:00 بتوقيت السعودية و16:00 بتوقيت مصر)

توتنهام هوتسبير – ليفربول (19:30 بتوقيت السعودية و18:30 بتوقيت مصر)

الدوري الإسباني:

فالنسيا – ديبورتيفو ألافيس (16:00 بتوقيت السعودية و15:00 بتوقيت مصر)

ريال مدريد – إشبيلية (18:15 بتوقيت السعودية و17:15 بتوقيت مصر)

الدوري الإيطالي:

روما – بارما (14:30 بتوقيت السعودية و13:40 بتوقيت مصر)

أتالانتا – إمبولي (20:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)

مونزا – يوفنتوس (22:45 بتوقيت السعودية و21:45 بتوقيت مصر)

الدوري الألماني:

فولسبورغ – بوروسيا دورتموند (19:30 بتوقيت السعودية و18:30 بتوقيت مصر)

الدوري المغربي:

الرجاء الرياضي – شباب المحمدية (18:00 بتوقيت السعودية و17:00 بتوقيت مصر)

نهضة بركان – المغرب الفاسي (20:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)

الجيش الملكي – حسنية أكادير (22:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت مصر)

الدوري التونسي:

الترجي الرياضي – النادي الإفريقي (18:30 بتوقيت السعودية و17:30 بتوقيت مصر)

الشرق