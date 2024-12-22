“جيش واحد شعب واحد” و “مورال فوق” “مشتركة فوق”.. الاعيسر يحيي القوات المسلحة والقوات المشتركة بمناسبة تحرير قاعدة الزرق

بعث الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الاعيسر، بالتحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة والقوات المشتركة، بمناسبة الانتصار العظيم وتحرير قاعدة الزُرق في شمال دارفور.

‏وقال الاعيسر في منشور بصفحته على منصة فيسبوك مساء اليوم إن هذا الإنتصار يعكس بسالة وتضحية جنودنا الأوفياء الذين يذودون عن تراب وطننا الغالي بكل شجاعة وإيمان. كما يعكس التزامهم الراسخ في الدفاع عن أمن وسلامة وطننا وشعبنا الصابر، ويجسد قيم الفداء والعزيمة التي لا تلين.

‏وأضاف ان هذا الإنتصار العسكري يشكل نقطة تحول جديدة في سير المعارك، ويعزز للسودانيين جميعاً للمزيد من التماسك مهما كانت التحديات، ويبعث الأمل بالقدرة على دحر التمرد والمرتزقة، واستعادة استقرار الوطن ووحدته، بإرادة قوية وعزيمة لا تضعف.

‏وهنأ الناطق الرسمي القوات المسلحة والقوات المشتركة بهذا الانتصار الباهر، سائلا الله العلي القدير أن يحفظهم ويحفظ الوطن الحبيب من كل مكروه، وأن يديم عليهم النصر والعزة في كل معركة يخوضونها لحماية الوطن والمدنيين العزل والنساء والأطفال.