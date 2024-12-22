مؤسسة البصر العالمية تكمل أعمال بناء أكبر مستشفى للعيون بالبلاد وتعلن افتتاحه نهاية يناير 2025م

أعلنت مؤسسة البصر العالمية – مستشفيات مكة – عن قرب انتهاء العمل بمبنى مستشفى مكة لطب وجراحة العيون بورتسودان، والذي من المتوقع افتتاحه في أواخر شهر يناير 2025م ويعتبر المستشفى من أكبر المستشفيات بالبلاد والمنطقة العربية، ويتكون من ثلاث طوابق أرضية في مساحة اجمالية تبلغ 2760مترا مربعا، وسيكون بالمستشفى معارض النظارات وعيادات الكشف للمرضى وغرف العمليات والمعامل، بالإضافة إلى أنه سيكون مقر للإدارة الإقليمية لمؤسسة البصر العالمية.

وقالت المهندسة نسيبة سيف موسى ممثل مالك مؤسسة البصر العالمية والمهندسة المقيمة لتنفيذ المبنى، في تصريحات صحفية اليوم عقب زيارة صحفية للمستشفى الجديد، ان المشروع إضافة حقيقية لولاية البحر الأحمر حيث اكتملت الأعمال الخرسانية واعمال البياض والدهانات بنسبة 100%وجار تركيب الأسقف المستعارة وسيتم تسليم المبنى في نهاية يناير العام القادم، مشيرة الى أن ضربة البداية للمشروع في الأول من سبتمبر العام الماضي والبداية الفعلية في الرابع عشر من أكتوبر 2023م، بعد وصول الحديد الخاص بالمبنى الخرصاني.

وفي سياق اخر سجل وفد من منظمة سبيل الرشاد الخيرية العالمية، زيارة لمستشفى مكة للعيون بورتسودان، والتقى الوفد بالمدير الإقليمي لمؤسسة البصر العالمية العاص احمد كامل، وبحثوا إمكانية استئناف إجراء عملية المياه البيضاء (الكتراكت) المدعومة من المنظمة بجانب توزيع النظارات الطبية للمرضى في المخيمات التي ستقوم بتنفيذها مع المؤسسة.