جولة لوالي الخرطوم تكشف الدمار الشامل بالسوق الشعبي ويوجه بإعادة الإعمار

تعرض السوق الشعبي أمدرمان وآليات محطة ضغط النفايات تعرضت إلى نهب وحرق وتدمير ممنهج حيث قام والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان بجولة واسعة في هذه المناطق بحضور المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان سيف الدين مختار اعلن من خلالها الوالي بدء اعمار السوق الشعبي ووجه محلية أمدرمان بفتح مكاتب الوحدة الإدارية للسوق الشعبي والصناعات. ومواصلة تأهيل مركز الشرطة والذي بدأ العمل فيه بدعم من التجار ومراجعة الخدمات تمهيدا لعودة التجار.

وكان الوالي قد استهل جولته بالوقوف على مبادرة تأهيل مقابر أحمد شرفي، ووجه بتنسيق الجهود مع محلية أمدرمان.

جولة والي الخرطوم وقفت على الدمار الشامل الذي لحق بمجمع محاكم غرب امدرمان ومكتب تسجيلات الأراضي حيث تم حرق ارشيف السجلات وصار رمادا في جريمة ممنهجة تقف من وراءها عصابات مدعومة من المليشيا لمحو سجلات الأراضي. بجانب نهب كل المتاجر والبنوك وسرقة محولات وكوابل الكهرباء.

في السياق تعرضت آليات المحطة للنفايات الى تخريب والسرقة والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات وهي بحالة جيدة لم يمضي وقتا طويلا لدخولها للخدمة. ومع ذلك فان هناك عزيمة قوية لتشغيل المحطة وتعمل في استقبال نفايات كرري وامدرمان بعدد ٤٠ آلية.