غوارديولا قد يسعى لضم ميسي لإنقاذ مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لإنقاذ فريقه من تراجع النتائج.

ويعاني مانشستر سيتي من أسوأ انطلاقة له في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2009-2010، حيث خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة الـ17 من البريميرليغ، محققًا فوزًا واحدًا فقط في آخر 12 مباراة في جميع المسابقات.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” أن غوارديولا يسعى لسد الفراغ الذي تركه غياب رودري بسبب الإصابة، من خلال التعاقد مع ميسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويستند مانشستر سيتي في مفاوضاته مع إنتر ميامي على عدم مشاركة ميسي في أي مباريات حاليًا لانتهى موسم الدوري الأمريكي، ولن يعود للمشاركة في المباريات حتى فبراير من العام المقبل.

وتشير التقارير إلى أن ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، لن يمنع انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي.

يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي في يوليو 2023، وشارك في 39 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

سكاي نيوز