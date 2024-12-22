شاهد بالفيديو.. سيدة خليجية تشكو من انتشار الكلمة السودانية “زوووط” في الشارع الخليجي: (بدي أعرف من اخترع هذه الكلمة ولماذا تقال في كل سالفة)

شكت سيدة من إحدى الجنسيات الخليجية من انتشار الكلمة السودانية “زووط”, في الشوارع الخليجية بصورة كبيرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت السيدة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استنكرت من خلاله ترديد الكلمة في كل حديث.

وقالت: (بدي أعرف من اخترع هذه الكلمة ولماذا تقال في كل سالفة), الجدير بالذكر أن عدد من النشطاء والشيوخ كانوا قد خرجوا في مقاطع فيديو.

استنكروا ترديد الكلمة التي وصلت حتى المدارس, وقال أحد الشيوخ في مقطع رصده محرر موقع النيلين, أن الشعب السوداني كلامه كله جميل فلماذا نأخذ القبيح منه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين