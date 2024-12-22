شاهد بالفيديو.. قبل سقوطها على يد الجيش والمشتركة.. حميدتي يتحدث في مقطع نادر عن أهمية قاعدة الزُرق بالنسبة لهم.. بها أكبر مركز تدريب ومقر عملياتهم العسكرية وتجمع استنفارهم القبلي

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن “القوة المشتركة” بسطت سيطرتها على منطقة الزرق بولاية شمال دارفور التي تتخذها قوات الدعم السريع قاعدة عسكرية استراتيجية، وسيطرت على عدد من المركبات القتالية وكمية من مواد تموين القتال.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وضحت أهمية قاعدة الزُرق, بالنسبة لقوات الدعم السريع, من قبل بداية الحرب.

وأظهر مقطع فيديو سابق قام برصده محرر موقع النيلين, قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو, وهو يخاطب قواته بالقاعدة التي تقع بولاية شمال دارفور.

حيث تحدث “حميدتي”, مخاطباً قواته عن أهمية القاعدة كمركز تدريب عملياتي به عدد من المدرعات العسكرية, وطالبهم وقتها بالتماسك والتدرب جيدا في المركز.

وتمثل قاعدة الزُرق, بالنسبة لقوات الدعم السريع, مقر عملياتهم العسكرية وتجمع استنفارهم القبلي وتوازي أهميتها أهمية قاعدة وادي سيدنا بالنسبة للجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين