شاهد بالفيديو.. بعد تغيير العملة.. مواطن سوداني يكتشف بالصدفة أن زوجته كانت مليونيرة وتخبي عنه أموال طائلة بـ(الشوالات) وتم كشف سرها بعد القرار

نشر مواطن سوداني, مقطع فيديو أثار به ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي قام بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر المواطن من زوجته بعد أن اكتشف بالصدفة امتلاكها لأموال كبيرة من العملة القديمة.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق تغيير العملة القديمة واستبدالها بعملة جديدة تم طرحها على المواطنين.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد قام المواطن باستعراض الكمية الكبيرة من المال التي كانت تخفيها زوجته عنه قبل أن تتفاجأ بتغييرها.

وتوعد الرجل زوجته ضاحكاً بعد أن كشف سرها وقال ضاحكاً: (دا الشوال التاني وأصبري لي يا أم الصيني بجيهك والله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين