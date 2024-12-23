رئيس هيئة التوجيه والخدمات يشيد بكفاءة ومهنية شرطة ولاية نهر النيل

أشاد اللواء شرطة (حقوقى) الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات بالأدوار البارزة والمتعاظمة التى ظلت تضطلع بها شرطة ولاية نهر النيل فى حفظ الأمن والاستقرار وإشاعة الأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين جاء ذلك لدى زيارته التفقدية التى قام بها لرئاسة شرطة ولاية نهر النيل وأثنى البلولة على مهنية وكفاءة شرطة الولاية فى التعامل مع التحديات الأمنية الماثلة والناجمة عن إفرازات الحرب وتزايد أعداد الوافدين للولاية مما ضاعف من مسؤوليات ومهام مختلف الأجهزة الأمنية بالولاية ووقف سيادته خلال الزيارة على تجربة شرطة الولاية في إدارة ملف جرحى ومصابي معركة الكرامة مشيرا إلى أنها تعد أنموذجا يحتذى به داعيا إلى تعميم هذه التجربة في الولايات الأمنة.

وأكد البلولة أن نجاح شرطة الولاية فى التعامل مع هذا الملف يعكس إيمانها العميق بقيمة التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال من الجرحى والمصابين حماية لوحدة وسيادة الوطن.

من جانبه قدم اللواء شرطة (حقوقى) سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية تنويرا شاملًا عن مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية متناولا جهود شرطة الولاية فى تحقيق الأمن والإستقرار ومحاربة الجريمة معلنا عن الجاهزية التامة لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية كما أوضح أن عمليات إستبدال العملة تسير وفق ماهو مخطط له بكل سلاسة وبصورة طيبة فى كل محليات الولاية مضيفا أن شرطة الولاية تولى إهتماما متعاظما بتحسين الأوضاع المعيشية لمنسوبيها عبر برامج دعم الطرد السلعي وتعظيم العوائد من المشروعات الإستثمارية التي إنعكست إيجابا على مستوى جودة الخدمات المقدمة لمنسوبى الشرطة وأسرهم وأعلن سيادته عن البدء في إنشاء مجمعات سكنية حديثة لضباط وأفراد الشرطة بمدن الولاية الرئيسيه لسد الحوجة المتزايدة لشرطة الولاية في هذا المجال مؤكداً سعي الولاية لتطوير البنية التحتية والخدمات لتوفير الإستقرار الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تطوير العمل الشرطي بمختلف مجالاته.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بإختتام الزيارة بجولة تفقدية ميدانية شملت عددًا من المشروعات والمنشآت بمدينتى الدامر وعطبرة بغرض الوقوف على سير العمل بهذه المشروعات.

المكتب الصحفي للشرطة