وزارة المالية تؤكد إهتمامها بقضايا التعليم العالي وأساتذة الجامعات

أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الوزارة بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي وأساتذة الجامعات ضمن توجهات الدولة نحو أولوية التعليم والقطاعات الحيوية الأخرى .

وأكد الوزير – خلال لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي أساتذة الجامعات بمقر الوزارة الأحد – إهتمام الحكومة بدعم سبل وآليات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد البنى التحتية المطلوبة للتحول الرقمي فيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات ذات الصلة ؛ فيما تضطلع وزارة التعليم العالي بتوفير البرمجيات لغرض تطويرالعملية التعليمية ؛ مشيراً إلى إهتمام الحكومة ببناء قدرات الأساتذة داعياً وزارة التعليم العالي لإعداد تصور لبرامج تدريب متخصص وتحديد مشروعات بميزانية واضحة توطئةً لرفعها للإستفادة من فرص التمويل الخارجي المخصص للتعليم سيما عبر نوافذ البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والتنسيق مع الطرف الثالث المنفذ من منظمات الأمم المتحدة ممثلة في اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي واليونسكو لتوظيف التمويل وفق أولويات البلاد .

ووعد الوزير بمعالجة متأخرات التعليم العالي طرف وزارة المالية ؛ مبدياً إهتمامه بمتابعة سداد مستحقات المبتعثين للدراسة بالخارج ؛ مشيراً إلى أهمية تفعيل اللجنة الخاصة بمعاشات التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي قد قدم شرحاً ضافياً لتأثير الحرب المستمرة على أداء الدراسة بالجامعات ومراكز البحث العلمي وما طال البنى التحتية فيها من تدمير؛ وشرح معاناة المبتعثين للدراسة خارج البلاد.