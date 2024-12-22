ليفربول ينصب السيرك ويدهس توتنهام بستة أهداف

حقق ليفربول، فوزا عريضا خارج أرضه على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة (6-3) الأحد، في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أهداف ليفربول، لويس دياز “ثنائية”، ماك أليستر، سوبوسلاي ومحمد صلاح “ثنائية”، في الدقائق 23، 36، (45+1)، 54، 61 و85.

بينما أحرز جيمس ماديسون، ديان كولوسيفسكي ودومينيك سولانكي، ثلاثية السبيرز (41 و72 و83).وبهذه النتيجة، عزز ليفربول موقعه في صدارة الترتيب بوصوله للنقطة 39، فيما توقف توتنهام عند 23 نقطة في المركز 11.

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