في 3 سباقات.. صلاح يقهر نجوم البريميرليج برقم مذهل

لم يرحم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، توتنهام هوتسبير، خلال مباراة الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ونجح صلاح في صناعة هدف قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها سجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني، وصنع رابعًا.

ووفقا لشبكة “سكواكا”، فإن صلاح هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف هذا الموسم بين نجوم البريميرليج كافة في مختلف البطولات.وساهم الدولي المصري في 33 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل، متقدما بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وهو الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم آرسنال الذي أسهم في 22 هدفا.

ويأتي بعد ذلك النرويجي إيرلينج هالاند (19)، ثم كول بالمر (17) مساهمة تهديفية.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فقد ساهم صلاح في 26 هدفا (صنع 11 وسجل 15) خلال مباريات المسابقة هذا الموسم.

كما عزز صاحب 32 عاما، موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز بوصوله إلى 15 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن هالاند.

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