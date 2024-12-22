ريال مدريد يتلاعب بإشبيلية ويقفز لوصافة الليجا

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا أمام إشبيلية بنتيجة (4-2) مساء الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا.

سجل أهداف ريال مدريد كل من: كيليان مبابي، فيدي فالفيردي، رودريجو، وإبراهيم دياز في الدقائق (10، 20، 34، و53)، بينما سجل لإشبيلية إيزاك روميرو ولوكيباكيو في الدقيقتين (35 و85).بهذا الانتصار يقفز ريال مدريد لوصافة الليجا برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 22 نقطة في المركز ال12.

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