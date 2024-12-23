الأهلي يقسو على شباب بلوزداد بسداسية في دوري أبطال أفريقيا

حقق الأهلي المصري فوزا ساحقا على حساب ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1، مساء الأحد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.تقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 21 بهدف سجله أيمن محيوس، بينما انتفض الأهلي بفوز ساحق بهاتريك للفلسطيني وسام أبو علي في الدقائق 45+3 و52 و84 بجانب حسين الشحات في الدقيقة 56 والجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 86 وإمام عاشور في الدقيقة 90+6.

ورفع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد شباب بلوزداد بقيادة مدربه عبد القادر عمراني عند 3 نقاط في المركز الثالث.وصالح الأهلي جماهيره بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية وسط هتافات غاضبة من الجماهير في بداية اللقاء ضد بعض اللاعبين خاصة الحارس محمد الشناوي وكهربا.

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