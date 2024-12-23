سياسية
اللجنة المكلفة باختيار رؤساء الوحدات الحكومية تدعو المتقدمين لوظيفة امين ديوان الضرائب للمعاينة ٦ يناير ٢٠٢٥
أعلنت اللجنة المكلفة باختيار رؤساء الوحدات الحكومية المتقدمين لوظيفة الأمين العام لديوان الضرائب أن المذكورين أدناه قد تأهلوا لمقابلة اللجنة المختصة بالإختيار وذلك يوم السبت الموافق 6 يناير ۲۰۲٥، بمجمع الوزارات بسلالاب في تمام الساعة التاسعة صباحاً وترجو اللجنة من المتقدمين احضار الشهادات والمستندات الأصلية عند دخول المعاينة والمعنيون هم:
1- عاصم النور حسن أحمد
٢- عبد العزيز سعد الله عبدالله
٣- سيف الدين أحمد محمد خالد
٤- محمد احمد عمران سليمان
٥- الفاتح سعد أحمد أبو بكر
٦- الفاتح عثمان عبدالله النور
٧- بابكر عمر كودي
٨- محمد أحمد محمد أحمد النوم
٩- برعي عوض الكريم محمد حداد
١٠- طارق برير محمد عبد الرسول
١١- المكي إسماعيل قادم صالح
١٢- أزهري علي عبد الله القنديل
۱۳- محمد أحمد عبيد مصطفى
١٤- محجوب أحمد محمد علي
١٥- مجذوب على أحمد المجذوب
١٦- عبد الله المساعد إدريس
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