اللجنة المكلفة باختيار رؤساء الوحدات الحكومية تدعو المتقدمين لوظيفة امين ديوان الضرائب للمعاينة ٦ يناير ٢٠٢٥

أعلنت اللجنة المكلفة باختيار رؤساء الوحدات الحكومية المتقدمين لوظيفة الأمين العام لديوان الضرائب أن المذكورين أدناه قد تأهلوا لمقابلة اللجنة المختصة بالإختيار وذلك يوم السبت الموافق 6 يناير ۲۰۲٥، بمجمع الوزارات بسلالاب في تمام الساعة التاسعة صباحاً وترجو اللجنة من المتقدمين احضار الشهادات والمستندات الأصلية عند دخول المعاينة والمعنيون هم: