إستلام دفعة جديدة من حاويات تجميع النفايات ببورتسودان

وفي تصريح صحفي أوضح مدير هيئة النظافة بالولاية بأن إستلام دفعة جديدة من حاويات تجميع النفايات يأتي برعاية كريمة وإشراف من والي الولاية لمقابلة النفايات وحفظها ؛ مبيناً بأن الدفعة الجديدة تمثل إضافة حقيقة لهيئة النظافة حيث بلغ عدد الحاويات(٢٥٠) حاوية ومن المتوقع أن تصّل لعدد (٣٠٠) والتي من شأنها أن تساهم بصورة كبيرة في تجميع النفايات في الأسواق والشوارع الرئيسية؛ مما يساعد في إصحاح البيئة بالمدينة ونظافة الولاية .

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