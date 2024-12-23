سياسية
إستلام دفعة جديدة من حاويات تجميع النفايات ببورتسودان
شهد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نورمحمود، الأحد، إستلام دفعة جديدة من حاويات تجميع النفايات ببورتسودان بحضور مدير هيئة النظافة بالولاية الأستاذ مبارك عبدالماجد وممثل شركة جياد.
ووجه والي الولاية بالشروع فوراً في توزيع حاويات تجميع النفايات ببورتسودان لمقابلة الحوجة .
وفي تصريح صحفي أوضح مدير هيئة النظافة بالولاية بأن إستلام دفعة جديدة من حاويات تجميع النفايات يأتي برعاية كريمة وإشراف من والي الولاية لمقابلة النفايات وحفظها ؛ مبيناً بأن الدفعة الجديدة تمثل إضافة حقيقة لهيئة النظافة حيث بلغ عدد الحاويات(٢٥٠) حاوية ومن المتوقع أن تصّل لعدد (٣٠٠) والتي من شأنها أن تساهم بصورة كبيرة في تجميع النفايات في الأسواق والشوارع الرئيسية؛ مما يساعد في إصحاح البيئة بالمدينة ونظافة الولاية .
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