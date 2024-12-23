الصحة ولاية الخرطوم تكشف عن إصابة ووفاة(96) مواطنا وجهود لمحاصرة الأوبئة بالمناطق المحررة

أكدت غرفة الطواري بوزارة الصحة ولاية الخرطوم استعدادها لتدخل السريع ومحاصرة كافة الأمراض والأوبئة التي تتلقى بلاغات بها من المناطق المحررة من قبضة المليشيا المتمردة فضلا عن اي مناطق أخرى من المتوقع تحريرها في الايام المقبلة.

وكشف التقرير الاسبوعي لغرفة الطواري في اجتماعها الأحد برئاسة دكتور احمد البشير فضل الله نائب المدير العام بالوزارة وحضور مدراء الادارات واعضاء لجنة الطوارئ الصحية عن وفاة (٣) أشخاص وإصابة (٩٣) آخرين إصابات متفاوتة خلال الاسبوع الماضي جراء أحداث الحرب والقصف الممنهج للمليشيا المتمردة على المناطق الآمنة بام درمان، فيما أبان التقرير الاسبوعي انخفاض في حالات الاصابة بالإسهالات المائية في المناطق المحررة حديثا.

وارجع مدير إدارة الطوارئ والأوبئة محمد التجاني ذلك لتدخل السريع للوزارة عبر القوافل الصحية التي سيرتها الوزارة لمحلية بحري الاسبوع الماضي مزودة بالعيادات والادوية الكافية للمرحلة، ونوهت دكتورة سناء جمال سليمان مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية إلى أنه خلال المرحلة الحالية وحالة الطواري شمل العلاج المجاني الاطفال حديثي الولادة إلى جانب الاطفال دون الخامسة.

ووجه الاجتماع بالتدخل العاجل لمكافحة حمى الضنك ومكافحة مواقع توالد الذباب والباعوض وتطهيرها.