جابر يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة

إلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الأحد بمكتبه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة والوفد المرافق له بحضور وكيل وزارة الخارجية.

وأثنى عضو المجلس السيادي على اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة الشخصي بما يجري من تطورات فى السودان، معرباً عن تطلع الحكومة السودانية فى أن تلعب الأمم المتحدة دوراً أكبر فى معالجة تداعيات الأزمة الحالية.