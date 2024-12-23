حشد جماهيرى بمدينة دنقلا تأييدا لشرعية حكومة المجلس السيادى

نظمت المؤسسة التعاونية الوطنية يوم الأحد بدنقلا حشدا جماهيريا تأييدا لشرعية حكومة المجلس السيادى(شرعية مية المية) وخاطب الحشد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع مؤكدا مواصلة جهود ودعم المحلية بكافة مكوناتها وقطاعاتها والمقاومة الشعبية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري وهي تخوض معركة الكرامة لدحر المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين وأعلن عن تأييد مواطن محلية دنقلا الكامل لشرعية حكومة المجلس السيادى والالتفاف حول القيادة للعبور بالبلاد إلى بر الامان ومواجهة مؤامرات الاعداء وحماية الأمن القومي.

ورحب بإسم المحلية بزيارة وفد المؤسسة التعاونية الوطنية للولاية الشمالية واشاد بجهودها ودعمها وإسنادها للقوات المسلحة والمواطنين وتخفيف تداعيات الحرب عليهم من جانبه جدد رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية الفريق الركن مهندس دكتور صالح يسن صالح مواصلة دعم وإسناد المقاومة الشعبية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري والقوات المشتركة من أجل تطهير أرض السودان من دنس المتمردين.

وحيا مجهودات المؤسسة التعاونية الوطنية ودعمها المستمر للقوات المسلحة في معركة الكرامة وأكد أنها إعادة البسمة للمجتمع السودانى وأصبحت تمثل نبض الشعب وتعبر عن إرادته وعزمه للقضاء على المليشيا المتمردة وعودة الأمن والاستقرار والطمأنينة لاهل السودان وهنأ القوات المسلحة علي الانتصارات التي تحققها في كافة مسارح العمليات وقال إن المقاومة الشعبية والكتائب الاستراتيجية والمستنفرين عقدوا العزم على مقابلة العدو خارج حدود الولاية الشمالية والمحافظة على أمنها وإستقرارها.

وطمأن مواطنى الولاية بأن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية جاهزة للتصدي لأي مهددات أمنية تستهدف النيل من وحدة وأمن وإستقرار الولاية.