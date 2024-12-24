والي شمال كردفان: الولاية الأولى في استقبال النازحين والفارين من الحرب

أكد والي شمال كردفان الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف، استعدادات الولاية لعقد امتحانات الشهادة السودانية بمراكز الولاية، وأفاد أن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات الشهادة السودانية بلغ (2091) طالبا وطالبة عبر (57) مركزا بمدينة الأبيض.

وأشار الوالي في حوار مع وكالة السودان للانباء (سونا)، منشور بصفحتها بالداخل إلى أن زيارته إلى العاصمة الإدارية بورتسودان جاءت لما وصفه بإحكام التنسيق بين مستويات الحكم الولائي والاتحادي وعكس الصورة الأمنية والتنفيذية والخدمية للمستوى الاتحادي.

كما بيّن انه أبلغ عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر أنه حال منحت مفوضية العون الإنساني الولاية كل مالديها، لن توفي شيئاً مقابل ما قدمته للنازحين.

وأكد الوالي، أن هناك تنسيقا محكما بين أجهزة أمن الولاية والمقاومة الشعبية (المستنفرين) لدحر مليشيا الدعم السريع، ولفت الى وجود 104 ألف أسرة متأثرة بالحرب بالولاية و34 ألف أسرة نازحة.