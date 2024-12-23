وزارة الخارجية تعرب عن ترحيبها بإعتذار الحكومة اليوغندية رسمياً

اعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بإعتذار الحكومة اليوغندية رسمياً عن التصريحات التي نُشرت في منصة إكس يوم ١٧ ديسمبر الجاري بإسم قائد قوات الدفاع اليوغندية، والتي وصفتها بأنها “مؤسفة”.

وشددت وزارة الخارجية اليوغندية، في مذكرة وجهتها لسفارة السودان بكمبالا، أن تلك التعليقات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة اليوغندية، إذ أنّ ذلك يتم إبلاغه عبر القنوات الدبلوماسية المعروفة، وأن منصة إكس ليست القناة الرسمية لإعلان مواقف الحكومة اليوغندية.

وجدّدت الوزارة التأكيد بإلتزام الحكومة اليوغندية بالتعايش السلمي وتقوية العلاقات الثنائية مع السودان، بما في ذلك التعاون لمعالجة تحديات السلم والأمن.