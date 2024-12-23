أنشيلوتي: نبوءتي بشأن مبابي تحققت

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سعادته بالانتصار على إشبيلية (4-2) مساء الأحد، ضمن الجولة 18 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أعتقد أن النقد الذاتي كان واضحا في أننا أدركنا ما كان ينقصنا، الجري أكثر، وإظهار المزيد من الحدة. لقد عدنا للقيام بالأمور بالطريقة الصحيحة كما يجب أن نفعلها. لقد كانت أشهر معقدة”.

وأضاف: “كانت مباراة صعبة، لكن شيئا فشيئا عدنا لنقوم بالأمور بشكل جيد، بما في ذلك أداء مبابي”.

وعن وداع خيسوس نافاس، علق: “كانت لحظة مؤثرة، فهو أسطورة في عالم كرة القدم. إنه مثال يحتذى به للشباب الذين يرغبون في أن يصبحوا لاعبين”.

وتابع: “بعد الخسارة أمام ميلان، تحدثنا وحللنا الأمور. عدنا مجددا وأصلحنا الوضع”.

وحول مبابي، كشف: “أعتقد أنه أظهر نقدا ذاتيا، وخرج من وضع كان يمكن أن يكون معقدا بالنسبة له. قلت بالأمس إن فترة تأقلمه قد انتهت، واليوم أثبت ذلك. أحيانا لا أكون مخطئا”.

وختم: “سنحصل على راحة. قدمنا برنامجا فرديا للاعبين، ولكن عندما يعودون، سيكونون جاهزين. لدينا مباراة قريبا جدا في 3 يناير/كانون الثاني، ونحتاج أن نكون مستعدين. لكنني مطمئن، اللاعبون يمكنهم الاستمتاع بفترة الراحة”.

بهذا الانتصار قفز ريال مدريد لوصافة الليجا برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 22 نقطة في المركز ال12.

كورررة