سياسية
المدير العام لقوات الشرطة يلتقى وفد رابطة الصحافة الألكترونية ويشيد بالدور الكبير للأجهزة الإعلامية فى إبراز خدمات الشرطة تجاه المواطنين
أكد الفريق أول شرطة (حقوقى) / خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة على الدور الكبير الذى ظلت تقدمه الأجهزة الإعلامية فى عكس أنشطة والبرامج الخدمية لإدارات الشرطة المختلفة تجاه المواطنين مبيناً أن الإعلام يؤدي وظيفة كبيرة ومقدرة فى إيصال رسالة الشرطة الإعلامية وتبصير الرأى العام بمجهوداتها مضيفاً أن قوات الشرطة تعمل على العديد من المحاور الخدمية والأمنية فى العمل المنعى والكشفي.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفد رابطة الصحافة الالكترونية برئاسة الاستاذ / السر القصاص بحضور اللواء شرطة (حقوقى) / كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية والعميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة.
الأستاذ القصاص أشار إلى أن اللقاء يأتى فى إطار تقديم التهنئة لقوات الشرطة بعيدها ال 70 و تطرق في حديثه إلى الشرطة السودانية وما لها من تاريخ ناصع وبطولات حاضرة وخدمات متكاملة فى شتى المجالات كان آخرها إفتتاح الصروح الطبية بولاية البحرالاحمر بجانب مشاركة منسوبيها فى معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة منوهاً إلى التعاون والتنسيق الكامل مع إعلام الشرطة فى عكس الأنشطة والفعاليات التى تجد الدعم والاهتمام من المواطن كما أشاد بإهتمام قيادة الشرطة بالأجهزة الاعلامية وتيسير عملها عبر الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة.
المكتب الصحفي للشرطة