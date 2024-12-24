وزير الصحة : نقل اكثر من 27 الف طن من الادوية لكل ولايات السودان، بتمويل من وزارة المالية بمبلغ 74 مليار

انعقد ببورتسودان الاجتماع السنوي للصندوق القومي للامدادات الطبية برئاسة المدير العام د. بدر الدين الجزولي وبحضور وزير الصحة الاتحادي، د.هيثم محمد إبراهيم، والامين العام للادوية والسموم د. علي بابكر، وممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أ. نجاة محمد الحسن وعدد من قيادات الوزارة لمناقشة موقف توزيع الإمداد الدوائي للولايات والمعوقات التي تواجه الصندوق.

وقال وزير الصحة الاتحادي د.هيثم محمد ابراهيم في تصريح صحفي،إن الإمدادات الطبية تأثرت بالحرب بسبب إنتهاكات مليشيات الدعم السريع واصفاً الصندوق بشريان النظام الصحي،مفتخراً باداء الصندوق خلال فترة الحرب وكشف عن نقل اكثر من 27 الف طن من الادوية لكل ولايات السودان،بتمويل من وزارة المالية بمبلغ 74 مليار .

وأكد الوزير، ان الإجتماع مهم لاهمية الإمدادات الطبية ،مشيراً إلى مناقشة موقف توزيع الإمداد الدوائي للولايات والمعوقات التي تواجه الصندوق ،وأضاف أن المخزون الاستيراتيجي على مستوى الافرع بالولايات ساعد في حل الأزمة الدوائية في بداية الحرب. وتعهد بتذليل كافة الصعاب التي تواجه الامدادات الطبية .

واوضح الوزير،اهمية تدوين تجربة الامدادات الطبية خلال فترة الحرب، مؤكدا على تنفيذ توصيات الاجتماع، متمنيا الانتصار العاجل للقوات المسلحة.

وكشف المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية د. بدر الدين الجزولي، أن الاجتماع يعتبر دليل على صمود الصندوق القومي للامدادات الطبية الذي نجح في تجاوز كتير من التحديات خلال الفترة السابقة، شاكرا مديري الافرع بالولايات لأنهم السبب الأساسي في استقرار وتعافي الصندوق، مشيرا إلى أن هنالك تحديات ماثلة تحتاج لمزيد من التعاون والتنسيق بين الشركاء.

وأوضح بدرالدين، أن خطة الصندوق القومي للإمدادات الطبية للإستجابة مع خطة وزارة الصحة لضمان استمرارية الخدمة الصحية،لافتا إلى انتصارات القوات المسلحة الاخيرة التي تبعث الامل .