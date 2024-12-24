سياسية
بادى يستمع لتنوير حول التحديات التي تواجه مسيرة الإستقرار بالمنطقة الغربية
استمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم لتنوير حول مجمل التحديات التي تواجه مسيرة الإستقرار بالمنطقة الغربية عقب الإعتداءات الوحشية التي نفذتها مليشيا التمرد بعدد من المناطق .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس وفد القيادات الأهلية بالمنطقة الغربية بمحافظة التضامن بحضور الأستاذ الزين يوسف الزين مستشار الحاكم لشئون الرحل والرعاة والمزارعين.
حيث اوضح مستشار الحاكم لشئون الرحل والرعاة والمزارعين أن لقاء الحاكم تناول عدداً من المحاور ذات الصلة بتأمين المنطقة الغربية والأوضاع الأمنية بالمنطقة بصورة عامة , موضحاً أن الحاكم أمن على ضرورة العمل من أجل تمتين النسيج الإجتماعي وتعزيز الترابط بيــن المكونــات المجتمعيــة بالمنطقــة دعماً لعجلة الإستقرار والنهضة التنموية المنشودة .
سونا