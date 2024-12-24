بادى يستمع لتنوير حول التحديات التي تواجه مسيرة الإستقرار بالمنطقة الغربية

استمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم لتنوير حول مجمل التحديات التي تواجه مسيرة الإستقرار بالمنطقة الغربية عقب الإعتداءات الوحشية التي نفذتها مليشيا التمرد بعدد من المناطق .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس وفد القيادات الأهلية بالمنطقة الغربية بمحافظة التضامن بحضور الأستاذ الزين يوسف الزين مستشار الحاكم لشئون الرحل والرعاة والمزارعين.