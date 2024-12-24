إعلام ولاية الخرطوم ينفي شائعة توجيهات لوالي الخرطوم بخصوص مرتبات العاملين بالمحليات

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعة بان والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اعلن أنه سيتم تحويل جميع متأخرات مرتبات العاملين بالمحليات الثلاثة عن العام ٢٠٢٣م و٢٠٢٤م لصالح القوات المسلحة السودانية للمساهمة بها في تسيير العمل على ان يتم صرف المرتبات من العام المقبل ٢٠٢٥ وفق التعديل الجديد وحسب اللوائح والنظم والقوانين الجديدة.

ويؤكد المكتب أن ما تم تداوله عار تماما من الصحة كما أن قضية متأخرات مرتبات العاملين بالولاية شأن إتحادي سعى والي الخرطوم منذ بداية الحرب الى ايجاد حلول لمشكلة تأخير المرتبات وعرض هذه القضية أمام رئيس مجلس السيادة خلال زياراته المتكرره لولاية الخرطوم ووعد بايجاد حلول لها كما سافر وفد يمثل العاملين الى بورتسودان توصل إلى حلول مع المالية الاتحادية لكن يبدو أن الأوضاع المالية للدولة في ظل الحرب حالت دون تنفيذ الحلول المتفق عليها. وتم صرف مرتب شهر واحد من المتأخرات.

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