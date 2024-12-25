رئيس هيئة التدريب يشهد تخريج دفعة جديدة من دورات حرب المدن والاسلحة المعاونة ببورتسودان

رئيس هيئة التدريب قدم التهنئة للمتخرجين على العروض المميزة التي قدموها داعياً إياهم لتحمل المسئولية والتحلي بالصبر وبذل قصارى جهدهم للحفاظ على إستقرار الوطن والمواطن وبث الطمأنينة والإسهام في تحقيق أهداف العملية الأمنية وبسط الأمن والاستقرار وأشاد سيادته بالبرامج التدريبية التي تسهم في رفع قدرات منسوبي الشرطة وصقلها راجياً أن تكون الدفعة الجديدة إضافة حقيقية في سد الثغرات وتأمين المواقع الإستراتيجية

من جانبه هنأ مدير الإدارة العامة للشرطة الامنية القوة المتخرجة مؤكداً بأنها إضافة حقيقية لمعركة الكرامة مشيداً بهيئة التدريب ودورها الفعال في إعداد القوة بالتدريب الجيد والمتطور لمواكبة المرحلة مشيراً إلى أن هذه القوة تم إعدادها لما بعد الحرب مؤكداً جاهزيتها للدفع بها في أي مكان اذا دعت الضرورة شاكراً كل من ساهم في تدريب وإعداد هذة الدفعة