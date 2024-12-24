رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وفد مزارعي القضارف

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الاثنين، وفد مزارعي القضارف .

وقال ممثل وفد مزارعي القضارف كرم الله عباس الشيخ في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى التحديات التي تواجه مزارعي القضارف في عمليات الحصاد والتمويل وترتيبات ضوابط استخدام العمالة المؤقتة من خارج البلاد ، كما شدد على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات المالية المناسبة للعمالة الأجنبية بشأن فتح الحسابات المصرفية.

وأوضح كرم الله أن حصاد هذا العام يبشر بإنتاج وفير يسهم في تحقيق الاكتفاء لأهل السودان، مشيراً إلى أنه تم زراعة عشر مليون فدان .