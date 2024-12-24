أمير الغناء والقيصر والكينج.. أبرز نجوم حفلات الكريسماس

تزامنا مع احتفالات رأس السنة، تشهد الساحة الغنائية انتعاشا فنيا، إذ يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء عدد من الحفلات في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى سعي عدد كبير من المطربين للعودة للساحة الفنية، بعد غياب طويل، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الحفلات المنتظرة:

“هاني شاكر”

أولى مفاجآت العام الجديد، جاءت بمشاركة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، في إحياء حفل غنائي على مسرح أوبرا دبي يوم 26 ديسمبر الجاري، إذ يعتبر هذا الحفل الأول له على هذا المسرح.

وكان هاني شاكر، قد أعلن عن الحفل عبر صفحته الرسمية بمقطع فيديو معلقا عليها:”أمير الغناء العربي هاني شاكر يلتقي جمهوره في حفل استثنائي علي مسرح دبي أوبرا يوم 26 ديسمبر”.

ومن المتوقع أن يقدم الفنان أغاني ألبومه الأخير، بالإضافة إلى أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

“شيرين عبد الوهاب”

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإقامة 3 حفلات غنائية مع بداية العام الجديد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلتها الأخيرة بالكويت ، حيث تعاقدت على إحياء حفل على مسرح أرينا بدبي يوم 13 ديسمبر ضمن احتفالات العام الجديد 2025، بالإضافة إلى حفلتين في مصر، الأولي في القاهرة والأخرى في الإسكندرية، وسيتم الكشف عن تفاصيلهما خلال الأيام المقبلة.

“تامر حسني ونانسي عجرم”

ينتظر الجمهور العربي حفلة تامر حسني في رأس السنة من كل عام، للاستمتاع بأغانيه الجديدة والقديمة التي تظل عالقة في أذهانهم، حيث تعتبر من الحفلات التي لها طابع خاص بين الجماهير، وخاصة الشباب.

وفي هذا العام، يجتمع تامر حسني مع الفنانة نانسي عجرم في حفل غنائي مشترك، من المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر في أحد فنادق الكبرى بمدينة دبي ، ويعد هذا الحفل واحدًا من أبرز الفعاليات التي ينتظرها الجمهور العربي مع نهاية العام الجديد .

“أنغام”

تحيي الفنانة أنغام حفلاً غنائياً في أبوظبي يوم 28 ديسمبر ، ضمن احتفالات رأس السنة ، وستقدم أنغام خلال الحفل مجموعة رائعة تجمع بين أشهر أغانيها القديمة والجديدة أغانيها، ومن أبرزها: “أساميك الكتيرة، تيجي نسيب، يا ريتك فاهمني، لوحة باهتة، حالة خاصة، سانده عليك، سيبك أنت، خليك معاها، متطمنة، كان برئ، أسكت، بتوصفني بتكسفني، ونفضل نرقص، القلوب أسرار، بخاف أفرح، برضه بتوحشني”، وغيرها.

وطرحت تذاكر حفل أنغام بأكثر من فئة، تبدأ الفئة الأولى بـ٢١ دولارًا أمريكيًا، والفئة الثانية بـ٣٥ دولارًا، والفئة الثالثة بـ٥٥ دولارًا، والفئة الرابعة بـ٨٣ دولارًا، والفئة الخامسة بـ١٥٥ دولارًا، والفئة السادسة بـ٢٤٠ دولارًا، والفئة السابعة بـ٥٥٢ دولارًا.

“محمد منير ”

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم في الشيخ زايد يوم 30 ديسمبر ، وسيقدم منير خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه المتنوعة التي يعشقها جمهوره .

“كاظم الساهر”

يحيي القيصر كاظم الساهر حفل غنائي في دبي، يوم 27 ديسمبر، ليحتفل مع جمهوره بأعياد الكريسماس ورأس السنة، ويقدم القيصر خلال الحفل مجموعة متميزة من أروع أغانيه منها:” قولي أحبك، ها حبيبي، زيديني عشقا، أبات مهوم، مدرسة الحب، الحب المستحيل” وغيرها.

“محمد حماقي”

يستعد الفنان محمد حماقي بإحياء حفل الكريسماس في أبوظبي، يوم 31 ديسمبر، ليحتفل مع جمهوره بالعام الجديد.

“تامر عاشور”

المطرب تامر عاشور، يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 28 ديسمبر في إحدى الفنادق الكبري بالإسكندرية

وبدأ عاشور بالترويج للحفل عبر صفحته الشخصية على إنستجرام من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل، مشوقا جمهوره للحضور.

“رامي صبري ومصطفى حجاج”

أعلن الفنان رامي صبري عن استعداده لإحياء حفل غنائي ضمن احتفالية رأس السنة ويشاركه الحفل المطرب مصطفى حجاج وذلك يوم 31 ديسمبر في أحد فنادق القاهرة

وروج رامي صبري للحفل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام بنشر البوستر الدعائي للحفل، معلقا:”مستنيكم في حفل رأس السنة، سنة جديدة سعيدة على الجميع”.

“وائل جسار”

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي كبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد غيابه لفترة طويلة عن الحفلات في مصر، ويعود هذا الغياب إلى الأحداث السياسية التي شهدتها لبنان، والتي أجبرته على الاعتذار عن عدد من الحفلات في مصر خلال الفترة الماضية.

ويعد هذا الحفل المنتظر فرصة مميزة لمحبي وائل جسار للاستمتاع بأغانيه المتنوعة لدى جمهوره.

“اليسا وادم”

تشارك الفنانة إليسا في إحياء حفل غنائي ضمن احتفالية رأس السنة يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي في لبنان.

ومن المقرر أن يشارك إليسا الحفل المطرب آدم ويقدم الثنائى مجموعة متنوعة من أشهر اغانيهم الجديدة والقديمة.

“أمال ماهر ”

تعود الفنانة آمال ماهر بعد غيابها لفترة طويلة بحفل كبير علي مسرح ” تياترو بمول أركان ” بالشيخ زايد يوم 31 ديسمبر لتسقبل العام الجديد وسط جمهورها.

“أحمد سعد وبهاء سلطان”

يستعد الثنائي أحمد سعد وبهاء سلطان، لإقامة حفل مشترك في الكويت على مسرح “الأرينا كويت” ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية.

ونشر سعد بوستر الحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقاً: “جمهور الكويت الغالي.. أشوفكم على مسرح الأرينا كويت مع نجمي المفضل بهاء سلطان”.

“نجوى كرم”

كما ستقوم الفنانة نجوى كرم بإحياء حفل غنائي ضمن موسم حفلات رأس السنة الميلادية، حيث ستحتفل مع جمهورها يوم 29 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن تقام الحفلة على مسرح أوبرا دبي.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل نجوى كرم ما بين 2800 جنيه مصري، و4200 جنيه مصري، وتصل إلى حوالي 27 ألف جنيه مصري.

“مصطفى قمر”

وأخيرا يحيي الفنان مصطفى قمر احتفالية رأس السنة التي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في 31 ديسمبر على مسرح البالون، حيث سيشارك في الجزء الثاني من الحفل. بينما يتضمن الجزء الأول عروضًا جديدة لفرقتي رضا والقومية.

بوابة روز اليوسف