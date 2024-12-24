زيدان يخالف رغبة عمالقة أوروبا

كشفت تقرير صحفي إسباني، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، بشأن خطوته المستقبلة.

ولم يتول زيدان، قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، في صيف 2021.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن زيدان ما زال مصمما على رفض أي عروض تقدم له للعودة للتدريب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيزو تلقى عروضا من أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، لكنه شكر الأندية على اهتمامها ورفض العروض.

ويقيم زيدان حاليا في مدريد لمتابعه أطفاله في المدرسة، ويكسر روتينه فقط بالسفر إلى باريس، أو جنوب فرنسا لزيارة أكاديميته “Zidane Five Club”، لتعليم الأطفال كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان لديه أفكار واضحة، وهي العمل في مشروعين فقط هم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، ولكن إذا تلقى عرضا من فريق لديه مشروع رائد ومختلف للغاية يمكن أن يجعله يعيد حساباته.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان الذي استعاد علاقته الجيدة مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرك أن العودة للميرنجي حاليا مستحيلة، ويعلم أنه ليس من بين المرشحين لخلافة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مستقبلا.

كما أن ديدييه ديشامب جدد عقده مع منتخب فرنسا حتى كأس العالم 2026، لذلك فهو يتعامل مع الأمر بهدوء.

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