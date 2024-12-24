ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بالقضارف إلى نحو خمسة أضعاف

ارتفعت تكلفة الإنتاج الزراعي للموسم الحالي بولاية القضارف لمستويات قياسية.

وقال رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف حامد يوسف عبد اللطيف لـ(السوداني) إنّ المدخلات الزراعية تضاعفت خلال الموسم الزراعي الحالي إلى نحو (5) أضعاف نتيجةً لعدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع أسعار الوقود، بجانب الرسوم على القطاع الزراعي، إضافةً إلى ارتفاع أرباح التمويل.

كما نوه إلى انعدام بعض المدخلات خاصةً المبيدات والأسمدة والكيماويات.

وأضاف: “رغم كل ذلك، سدّدنا الثغرات ونجحنا في تحقيق الإنتاج، لكن بتكلفة عالية جداً.. الإنتاج الحالي تكلفته غير مسبوقة وإذا لم يحقق أرباحاً للمزارع سينهار المزارع والذى يتبعه انهيار كل شيء”.

وأردف: “أصبحنا أمام خيارين، الوصول للإنتاج بتكلفة عالية مع أرباحها ويستمر المزارع، أو تكلفة عالية بدون أرباح تؤدي إلى خسارات فادحة للمزارع الذي وقف سنداً للقوات المسلحة في حربها على المليشيا المتمردة”.

صحيفة السوداني