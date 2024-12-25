المدير العام لقوات الشرطة يشيد بجهود جامعة الرباط الوطنى فى تطوير العملية التعليمية بالبلاد

أشاد الفريق أول شرطة(حقوقى) / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بالدور الكبير الذى ظلت تقوم به جامعة الرباط الوطنى فى تطوير العملية التعليمية بالبلاد من خلال البرامج التعليمية والمناهج الأكاديمية المتطورة مبيناً أن الجامعة حققت نجاحات كبيرة فى مسيرتها التعليمية جعلتها تتبوأ مكانة متميزة بين رصيفاتها من الجامعات السودانية الأخرى

جاء ذلك لدى تشريفه بدارالشرطة ببورتسودان إحتفال الجامعة بوداع خريجى كلية الصيدلة البالغ عددهم(35) طالب وطالبة من الدفعة (17) صيدلة بحضور اللواء شرطة / كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الامنية واللواء شرطة / إبراهيم مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والدكتور / أحمد محمد أحمد محمود مدير النافذة التعليمية والتدريبية جامعة الربط الوطنى.

وأضاف المدير العام لقوات الشرطة أن رئاسة قوات الشرطة لن تألو جهداً فى توفير الدعم اللازم لبرامج وأهداف الجامعة بجانب دعم طلابها بإعتبارهم مستقبل وحاضر البلاد.

الفريق اول شرطة د /العادل العاجب يعقوب مدير جامعة الرباط الوطنى أوضح خلال كلمته التى القاها مدير نافذة الجامعة أن الجامعة ونسبة للظروف التى تمر بها البلاد حرصت على ضرورة إستمرار الدراسة بجميع الكليات بالولايات الامنه حتى يتمكن الطلاب من إكمال كافة برامجهم الدراسية.

مشيداً بالدعم الكبير لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب