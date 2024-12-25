الخدمات الصحية .. جهاز أشعة مقطعية حديث وتجهيز عنابر وغرف وماكينات غسيل الكلى

وقف الفريق أول شرطة (حقوقى) / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة الثلاثاء على الإستعدادات الجارية للإدارة العامة للخدمات الصحية في توفير جهاز أشعة مقطعية حديث وتجهيز عنابر وغرف وماكينات غسيل الكلى بحضور الفريق شرطة / عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشؤون المالية والفريق شرطة (طبيب) / أميرة عباس محمد فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية.

المدير العام لقوات الشرطة أوضح أن الزيارة تأتى فى إطار خطة رئاسة الشرطة لتطوير وترقية كافة الخدمات الطبية الشرطية وتقديم خدمات متميزة لمنسوبى الشرطة وأسرهم والمواطنين تتوافق مع المعايير العالمية سعياً لتوطين العلاج بالداخل مشيراً إلى مجهودات رئاسة قوات الشرطة في هذا المجال

مدير الادارة العامة للخدمات الصحية أشادت بالدعم الكبير الذى ظلت تقدمه رئاسة قوات الشرطة لتطوير العمل الطبى الشرطى مضيفةً أن الإدارة العامة للخدمات الصحية شهدت تطورا في الولايات خاصةً في كسلا ونهر النيل والشمالية والنيل الأزرق إلى جانب المستشفى المركزي ببورتسودان حيث أصبحت مستشفيات الشرطة من أهم المحطات العلاجية التي تستقبل مصابي معركة الكرامة والمواطنين