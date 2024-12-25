المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقدم أجهزة متطورة لدعم إدارة الحجر الزراعي في السودان

قدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية لوزارة الزراعة والغابات السودانية مستلزمات مختبرية عبارة عن جهاز “حضان مبرد” Cooled incubator وجهاز البلمرة المتسلسل PCR Thermal cycler Machine وغرفة عزل معقمة Laminar Flow Cabinet (Biosafety Cabinet) ، وذلك لصالح إدارة الحجر الزراعي بميناء بورتسودان والتابعة لادارة وقاية النباتات الاتحادية ، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الزراعة في جمهورية السودان دعماً لجهودها في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب التي أندلعت منذ أبريل 2023م.

وتقدر قيمة الأجهزة المقدمة بنحو سبعة عشر ألف دولارا أمريكيا وهي تمثل جزءاً من سلسلة من المشاريع التنموية التي تتبناها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العديد من الدول العربية المتأثرة بالصراعات والتحديات البيئية.

وتعتبر هذه الاجهزة أضافة لمعامل إدارة الحجر الزراعي في جمهورية السودان ضمن جهود المنظمة لتعزيز عمل أجهزة الحجر الزراعي بالدول العربية، ورفع كفاءتها مما يساهم في الحد من انتشار الأمراض والآفات النباتية العابرة للحدود وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان في الوقت الراهن، مما يستدعي تكثيف الجهود لدعم استقرار الأمن الغذائي والنباتي في البلاد.