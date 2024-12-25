الجهاز القضائي يستعد لممارسة سلطاته القضائية بمحلية بحري

أعلن الجهاز القضائي بولاية الخرطوم عن جاهزيته الكاملة لمباشرة مهامه القضائية في محلية بحري بمختلف المجالات، بما يشمل القضايا الجنائية، المدنية، والتنفيذية. جاء ذلك خلال اجتماع المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، مع قيادات الجهاز القضائي بولاية الخرطوم وشرطة المحاكم، بحضور مولانا الدكتور عصام صالح، مولانا الدكتور عابدين الطاهر، مولانا مجدي فاروق، والعقيد شرطة محاكم رحاب، إلى جانب موظفي إدارة محلية بحري.

وخلال اللقاء، أكد الحاضرون أن الجهاز القضائي استكمل جميع الترتيبات اللازمة لضمان تحقيق العدالة بفعالية واستقلالية. وأشار المدير التنفيذي إلى أن وجود الجهاز القضائي في بحري يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويُسهم في تحقيق العدالة وترسيخ الاستقرار بالمجتمع.

كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتجهيز محكمتي الدروشاب والحلفايا، تنفيذًا لتوجيهات والي الخرطوم، بهدف تعزيز نظام العدالة في المحلية واستكمال أركانه، بعد استئناف الشرطة والنيابة العامة لمهامهما، وذلك تأكيدًا لالتزام الدولة بخدمة مواطني محلية بحري وتحقيق العدالة.

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