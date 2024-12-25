‏رئيس القضاء يلتقي وزير الثقافة والإعلام للتنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الإعلامية القومية

اتفق رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين هلال، مع وزير الثقافة والإعلام الاستاذ خالد الإعيسر، على التنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الإعلامية القومية خلال فترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء السيد رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين هلال اليوم، بوزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الأعيسر.

ويأتي اللقاء في إطار ترتيب العمل بين السلطة القضائية ووزارة الثقافة والإعلام.

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