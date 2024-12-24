مجلس الوزراء يعلن عطلة أعياد الميلاد المجيد للطوائف الغربية والشرقية

أعلن مجلس الوزراء أمس أن عطلة أعياد الميلاد المجيد للطوائف الغربية تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤م، وتنتهي في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤م.

فيما تبدأ عطلة أعياد الميلاد المجيد للطوائف الشرقية يوم الاثنين الموافق ٦ يناير ٢٠٢٤م، وتنتهي يوم الأربعاء ٨ يناير ٢٠٢٤م، مشيرا إلى أن العطلة لاتشمل الذين استمتعوا باجازة لأكثر من يوم في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤م، سائلا الله أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.

سونا