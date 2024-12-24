سياسية

مجلس الوزراء يعلن عطلة أعياد الميلاد المجيد للطوائف الغربية والشرقية

2024/12/24
مجلس الوزراء
أعلن مجلس الوزراء أمس أن عطلة أعياد الميلاد المجيد للطوائف الغربية تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤م، وتنتهي في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤م.
فيما تبدأ عطلة أعياد الميلاد المجيد للطوائف الشرقية يوم الاثنين الموافق ٦ يناير ٢٠٢٤م، وتنتهي يوم الأربعاء ٨ يناير ٢٠٢٤م، مشيرا إلى أن العطلة لاتشمل الذين استمتعوا باجازة لأكثر من يوم في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤م، سائلا الله أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/12/24