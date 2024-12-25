رمطان لعمامرة: أمد الحرب في السودان طال لما لا يقل عن عشرين شهراً

لدى لقائه مجموعة من السفراء والدبلوماسيين في بورتسودان.. قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة إن أمد الحرب في السودان طال لما لا يقل عن عشرين شهراً، ولقد آن الأوان لتكثيف جهودنا الدولية الجماعية من أجل التوصل لحل سلمي للصراع