سياسية

رمطان لعمامرة: أمد الحرب في السودان طال لما لا يقل عن عشرين شهراً

2024/12/25
اشتباك الجيش والدعم
حرب السودان
لدى لقائه مجموعة من السفراء والدبلوماسيين في بورتسودان.. قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة إن أمد الحرب في السودان طال لما لا يقل عن عشرين شهراً، ولقد آن الأوان لتكثيف جهودنا الدولية الجماعية من أجل التوصل لحل سلمي للصراع
– نؤكد مركزية دور الأمم المتحدة في التنسيق والتكامل ووحدة الهدف بين مبادرات السلام العديدة، ونشدد على الحاجة لشراكة قوية وفعالة مع المنظمات الدولية والدول الراعية لمبادرات سلام في السودان.
الشرق للأخبار – السودان

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