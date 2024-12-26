الخدمات الاجتماعية.. دعم الإيواءات وقوافل الدعم والإسناد للولايات المتأثرة بالحرب

وقف اللواء شرطة (حقوقي) / الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات على سير العمل بالإدارة العامة للخدمات الإجتماعية لدى زيارته لمقر الإدارة بعطبرة. وكان في إستقباله اللواء شرطة / مدثر حسب الرسول الخليل مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية وضباط وضباط صف وجنود الإدارة.

وفي إجتماعه بضباط الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية إستمع رئيس هيئة التوجيه والخدمات للتنوير الذي قدمه مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية والذي جاء شاملاً لكافة البرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ومن أبرزها دعم الإيواءات وقوافل الدعم والإسناد للولايات المتأثرة بالحرب ودعم المنومين للعلاج بمستشفيات الشرطة من منسوبي قوات الشرطة وأسرهم إلى جانب الإستمرار في برنامج الدعم الإجتماعي المباشر من جانبه أشاد رئيس هيئة التوجيه والخدمات بأداء الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية ووجه بتطوير وتعزيز برامج الدعم الإجتماعي وتعظيم الموارد والإهتمام بمصابي وجرجى معركة الكرامة الوطنية وتوفير الرعاية الكريمة لهم.