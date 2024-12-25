القوّة المشتركة تعلن انضمام حركة مسلّحة يقودها عضو مجلس السيادة

وفق البيان، فإنّ الخطوة تمثّل إضافة استراتيجية.

أعلنت القوّة المشتركة لحركات الكفاح المسلّح، عن انضمام حركة تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي بقيادة عضو مجلس السيادة، صلاح رصاص إلى صفوفها.

جاء ذلك بحسب بيانٍ ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم القوّة المشتركة لحركات الكفاح المسلّح أحمد حسين مصطفى.

وقالت القوّة المشتركة في بيانٍ، إنّها ترحّب بالخطوة في إطار تعزيز وحدة المقاومة الوطنية السودانية ضدّ مليشيا الدعم السريع وكلّ قوى الإرتزاق والعدوان علي سيادة الوطن.

وأوضحت أنّ الإنضمام يمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز قوة المقاومة الوطنية وتوحيد الجهود العسكرية والنضالية لتحرير السودان من قبضة المليشيات المجرمة وأعداء الوطن.

باج نيوز