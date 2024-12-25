الفوز اليوم لا يكفي..كيف سيتأهل صقور الجديان للشان؟

يأمل منتخبنا الوطني للمحليين إنهاء مهمة التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا للمحليين بنجاح.

ويلعب صقور الجديان في الرابعة من عصر اليوم بملعب شهداء بنينا في بنغازي الليبية، ضد نظيره الإثيوبي، في لقاء الإياب من المرحلة النهائية من التصفيات.

وقطع منتخبنا نصف المشوار بفوزه ذهابا بهدفي ياسر مزمل وموسى كانتي، ويحتاج للفوز اليوم وبأكبر عدد ممكن من الأهداف حتى يكون صاحب الحظوظ الأوفر في بلوغ الشان مقارنة بباقي منتخبات منطقة سيكافا.

ولن يكون الفوز اليوم مع فوز الذهاب كافيا لحسم بطاقة العبور، ويتعين على صقور الجديان انتظار نتائج مباراتين، بورندي وأوغندا غدا، جنوب السودان ورواندا يوم السبت المقبل.

وسيتأهل المنتخب صاحب أكبر عدد من النقاط، وفي حال التساوي يتم الانتقال إلى الأهداف، ومنها إلى اللعب النظيف بتأهل المنتخب صاحب البطاقات الملونة الأقل.

وأكمل منتخب المدرب كواسي أبياه جاهزيته للتحدي بتدريباته المستمرة منذ لقاء الذهاب.

وستجرى المباراة وسط دعم منتظر من الجالية السودانية هناك، يتقدمها القنصل العام محمد رحمة الله، فضلا عن حضور وزيرة الشباب والرياضة هزار عبد الرسول.

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