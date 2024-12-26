ريمونتادا مثيرة تنصر السعودية وتقصي اليمن من كأس الخليج

قلب المنتخب السعودي الطاولة على نظيره اليمني، وحقق فوزا مثيرا بنتيجة (3-2)، مساء الأربعاء، على استاد جابر المبارك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بخليجي 26، المقامة حاليا في الكويت.

تقدم منتخب اليمن بهدفين عن طريق هارون الزبيدي وعبد المجيد صبارة في الدقيقتين 8 و27، لكن الأخضر السعودي قلب الطاولة عبر ثلاثية محمد كنو (30) ومصعب الجوير (57 ركلة جزاء) وعبد الله الحمدان (90+3). بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الثالث، بينما ودع منتخب اليمن البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام العراق (1-0).

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