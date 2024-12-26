الفول.. صديق للقلب

صرّح الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والعميد السابق لمعهد القلب القومي في مصر، بأن الفول يُعد من الأطعمة المفيدة لصحة القلب.

وأوضح أن الفول يتمتع بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية، حيث يسهم في الوقاية من جلطات القلب وتصلب الشرايين، كما يساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وأشار شعبان إلى أن الفول يحتوي على مضادات الأكسدة، وهو غني بالألياف التي تحمي من الإصابة بالسرطان. كما أكد أن الفول يلعب دوراً في علاج التهابات الأعصاب والوقاية من الأنيميا، بفضل احتوائه على نسبة عالية من البروتين، والحديد، وفيتامين ب.

وأضاف أن الفول يُعد غذاءً فعالاً في الوقاية من مرض السكري، نظراً لاحتوائه على مواد تحفز إفراز الأنسولين، فضلاً عن كونه مصدراً غنياً بالبروتين النباتي.

وقال إن الفول يحتوي على هرمونات مهمة للجهاز الهضمي، وينشط إفراز 3 هرمونات تمنح الشعور بالشبع، وهي: هرمون «جي إل بي 1»، الذي أصبح يستخدم الآن في علاج مرض السكر، وهرمون «بي واي واي» وهو مهم جدا لقفل الشهية، وهرمون «اميلين».وأشار شعبان إلى أن الإفراط في تناول الفول يرفع مستوي «اليوريك أسد» الذي يسبب النقرس.

صحيفة الخليج