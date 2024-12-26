مباراة ألمانيا وإسبانيا تعتلي قائمة الأكثر مشاهدة في 2024

قالت قناة “ايه آر دي” الألمانية، إن مباراة دور الثمانية بكأس أمم أوروبا 2024 بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا، كانت الأكثر مشاهدة في البلاد هذا العام.

وشاهد ما يقرب من 27.1 مليون شخص المباراة عبر بث مباشر في “ايه آر دي” في الخامس من يوليو / تموز الماضي، وبلغت حصة السوق 80.9%، والتي شهدت خروج المنتخب الألماني من البطولة التي استضافتها بلاده بعد الخسارة بنتيجة 1/2 أمام منتخب إسبانيا الذي توج باللقب فيما بعد.

وسيطرت مباريات كرة القدم للسيدات على القائمة في 2022 و2023، حيث تواجد المنتخب الألماني للسيدات على قمة المباريات الأكثر مشاهدة عبر الهواء، فيما لم ينجح منتخب الرجال في أن تصل مبارياته لقائمة أعلى 50 مباراة مشاهدة، وذلك بسبب الخروج المبكر للفريق من نسختي كأس العالم 2018 و2022 في روسيا وقطر على الترتيب.وقال أكسيل بالكاوسكي، رئيس قطاع الرياضة بالقناة: “بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في ألمانيا كانت لها تأثير بالغ، كانت مليئة بالمتعة للمشاهدين”.

ولم تصل أكثر من 20 مباراة لم يشارك فيها المنتخب الألماني إلى 10 مليون مشاهد، فيما جذبت المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا 22.4 مليون مشاهد.

وأضاف بالكاوسكي: “كان ذلك دليلا مثيرا للإعجاب بقوة كرة القدم في مثل تلك البطولات”.

وكانت الرياضة الأخرى الأكثر نجاحا بعد كرة القدم، مثلما كان الحال في العام الماضي، هي كرة اليد.

وكانت 5 مباريات للمنتخب الألماني لليد في بطولة أمم أوروبا، من ضمن أكثر 50 مباراة لاقت نجاحا كبيرا في البث المباشر في الرياضة هذا العام، بما في ذلك الخسارة أمام الدنمارك في قبل النهائي والتي جذبت 9.8 مليون مشاهد لتحتل المركز 29.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية حدثا جذب العديد من الأرقام، حيث شاهد 10.4 مليون مشاهد حفل الافتتاح عبر قناة “زد دي إف” والتي حظيت بأعلى تقييم في باريس، واستمر الحفل لمدة أربع ساعات وهو يحتل المركز 26 في الترتيب.

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